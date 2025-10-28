Vede la polizia e tenta la fuga, arrestato a Udine con 11 dosi di cocaina

L’uomo è stato trovato con della cocaina.

La Polizia di Stato di Udine, nella mattinata di lunedì, ha arrestato un uomo per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, lungo via Cividale, l’attenzione degli agenti è stata attirata da due soggetti di nazionalità tunisina, che, alla vista del veicolo di servizio, tentavano di far perdere le loro tracce, dileguandosi in via dei Casali Oselin. Prontamente fermati, uno dei due veniva trovato in possesso di quasi 6 grammi di cocaina, già ripartita in 11 involucri per la cessione, nonché di una cospicua somma di denaro del tutto incompatibile con l’assenza di occupazione dello stesso.

Visti i precedenti specifici dell’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, si è proceduto all’arresto in flagranza, mentre il connazionale che si accompagnava con lui, è stato invece denunciato a piede libero in concorso, essendo peraltro stati rinvenuti sulla sua persona alcuni “cristalli” di sostanza non ancora identificata.