Famiglia bloccata sulla Creta di Pricot: salvati uno a uno con dieci verricellate

11 Settembre 2025

di Redazione Friuli

Intervento di soccorso sulle Alpi Carniche.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 11 settembre, per una famiglia di escursionisti della Repubblica Cecapadre, madre e due figli minorenni – rimasta bloccata a 1.900 metri di quota sulla Creta di Pricot, nel gruppo del Cavallo-Creta di Aip, Alpi Carniche Orientali.

La chiamata di soccorso al Nue112 è arrivata nel tardo pomeriggio: il gruppo si trovava in un punto del sentiero impervio e scivoloso, reso ancora più infido dall’umidità, e non riusciva più a proseguire in discesa.

La Sores ha attivato la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. A Casera Winkel è stato allestito il campo base, mentre l’elicottero ha trasportato in quota il tecnico di elisoccorso e un secondo soccorritore per raggiungere il gruppo. Sul posto è stata allestita una sosta di sicurezza con chiodi e corde, necessaria per imbracare uno a uno i quattro escursionisti e portarli in salvo. In tutto sono state effettuate dieci verricellate per concludere il recupero. La famiglia, spaventata ma illesa, è stata accompagnata al campo base poco prima delle 19.30

