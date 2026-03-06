Il mondo danza sul ghiaccio di Pontebba: 200 atleti per la Wulfenia Cup 2026

Il grande pattinaggio di figura fa tappa in Friuli Venezia Giulia: dal 19 al 22 marzo, il Palaghiaccio “Claudio Vuerich” di Pontebba si trasforma nel cuore pulsante del ghiaccio europeo ospitando la European Wulfenia Cup 2026. Un evento che promette spettacolo, grazia e adrenalina, riportando la Val Canale al centro della scena sportiva internazionale dopo il successo degli EYOF 2023.

Oltre 200 atleti da tutto il mondo

Non sarà solo una sfida locale, ma un vero e proprio “mondiale” in miniatura. Sono attesi circa 200 pattinatori provenienti non solo dall’Europa (Svezia, Bulgaria, Turchia), ma anche da nazioni lontane come l’Australia e l’Azerbaigian.

La competizione, nata dalla sinergia tra Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), l’International Skating Union (ISU), l’European Criterium (EC) e l’associazione locale Artistico Ghiaccio Pontebba, vedrà i talenti sfidarsi in una cornice d’eccezione, supportata dalla Regione, dal Consorzio Palaghiaccio di Pontebba e dal Comune di Pontebba per promuovere il binomio vincente tra sport e turismo montano.

Un evento gratuito per il pubblico

La notizia più interessante per gli appassionati e per le famiglie è l’accessibilità: l’ingresso al Palaghiaccio sarà completamente gratuito. Non è necessario il biglietto per assistere alle performance dei campioni, rendendo la Wulfenia Cup l’occasione perfetta per una gita fuori porta in Val Canale all’insegna della bellezza coreografica.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento di questa caratura” – ha dichiarato Luigi Pizzin, presidente dell’Artistico Ghiaccio Pontebba. “La Wulfenia Cup sarà una vetrina di altissimo livello per la nostra comunità e per tutta la regione“.