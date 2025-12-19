Un uomo di 60 anni è stato denunciato per furto aggravato: è stato sorpreso a rubare materiale da Ottimax a Gradisca d’Isonzo.

Nel corso della giornata di venerdì 12 dicembre, a seguito di una segnalazione di furto pervenuta al 112, i carabinieri di Gradisca d’Isonzo sono intervenuti presso lo store “Ottimax”, situato nel centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, una persona aveva poco prima tentato di allontanarsi dall’esercizio commerciale oltrepassando le casse senza pagare diversa merce. Ricevuta la richiesta di intervento, un equipaggio del Norm di Gradisca d’Isonzo, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio potenziato in concomitanza con il periodo natalizio, è stato prontamente inviato sul posto.

Grazie alla rapidità dell’intervento, i militari sono riusciti a intercettare e fermare il soggetto subito dopo l’uscita dall’area casse. A seguito del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi prodotti che erano stati occultati sotto gli indumenti, nel chiaro intento di rubarli.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo, di circa 60 anni, è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Gorizia per il reato di furto aggravato. L’intera refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita al direttore dell’attività commerciale.