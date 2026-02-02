Poste Italiane: da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio il turno pomeridiano dell’ufficio postale di Pordenone non sarà operativo.
Chiusura temporanea per lavori delle Poste centrali di Pordenone. Poste Italiane comunica infatti che da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio il turno pomeridiano (13.35-19.05) dell’ufficio postale di Pordenone Santa Caterina (Poste centrali) non sarà operativo per consentire lo svolgimento di interventi tecnici programmati.
Nell’orario pomeridiano la clientela potrà dunque rivolgersi all’ufficio postale di Pordenone 4, sito in via Montereale, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.
Al termine dell’intervento l’ufficio postale di Pordenone Santa Caterina riaprirà regolarmente al pubblico con il suo consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.