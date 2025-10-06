Pordenone, il consigliere comunale Pac Leniqi aggredito da un uomo che aveva ripreso per averlo visto urinare su una vetrina del centro.

Aggredito per aver “ripreso” un uomo che stava urinando contro la vetrina di un negozio: è successo nella notte tra sabato e domenica al consigliere comunale di Pordenone Pac Leniqi, mentre si trovava a passeggio con la moglie in piazza XX Settembre. E’ lui stesso a raccontarlo sui social.

“Mentre facevo ritorno a casa, ho avuto il dispiacere di imbattermi in una scena quanto mai spiacevole e indegna del decoro della nostra amata città – scrive il consigliere -. Un uomo di origine nordafricana stava urinando sulle vetrine dei negozi nel nostro centro cittadino, deturpando la bellezza e la pulizia dei nostri spazi pubblici. Dopo aver tentato di far notare il gesto, che non posso ritenere accettabile, sono stato coinvolto in una discussione e successivamente aggredito”.

“Fortunatamente – continua – sono riuscito a contattare le forze dell’ordine, che ringrazio vivamente per il loro pronto e professionale intervento. È fondamentale, a mio avviso, preservare le regole e il decoro della nostra città, lavorando uniti per garantire la sicurezza, il decoro e il rispetto reciproco di tutti i cittadini che la abitano”.