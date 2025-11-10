Fuga di gas da un autobus, momenti di paura a Pordenone

Fuga di gas da un autobus a Pordenone.

Attimi di tensione questa mattina a Pordenone, in Via Montereale, dove pochi minuti prima delle 9.15 si è verificata una fuga di gas naturale liquefatto (GNL) da un autobus di linea. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Pordenone con due squadre e due autobotti provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Maniago. All’intervento hanno partecipato anche il funzionario di guardia del comando di Pordenone e i Nuclei Regionali NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente chiuso il tratto di strada interessato, evacuato un’attività commerciale nelle vicinanze dell’autobus e fatto intervenire la società distributrice di energia elettrica per disattivare la rete in una cabina vicina, riducendo così ogni rischio di innesco.

L’area è stata mantenuta sotto costante controllo strumentale per monitorare la concentrazione di gas nell’aria, mentre i pompieri hanno operato per bloccare la perdita e mettere in sicurezza il mezzo. Successivamente l’autobus è stato trainato sotto scorta presso il deposito dell’azienda di trasporti, garantendo la completa sicurezza della zona. Non si segnalano feriti né intossicati.