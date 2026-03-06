Verso Pordenone 2027, pioggia di fondi per risistemare le strade della città

Pordenone prepara anche le sue strade in vista del prestigioso appuntamento con la cultura previsto per il prossimo anno: la Regione ha infatti destinato un contributo di 1.240.000 euro al Comune per avviare un massiccio piano di lavori sulle strade della città, dedicato alla manutenzione straordinaria della viabilità urbana.

Lo stanziamento, confermato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante dopo l’approvazione della delibera di Giunta, punta a preparare l’infrastruttura cittadina ad accogliere il flusso di visitatori e le numerose iniziative connesse a Pordenone Capitale della Cultura 2027, evento già ufficialmente riconosciuto come manifestazione di rilievo nazionale e internazionale.

Interventi su asfalti e aree di sosta a pagamento

Il piano di interventi non si limiterà alla messa in sicurezza delle arterie principali, ma punterà a riqualificare i punti nevralgici della sosta urbana. Le risorse saranno impiegate per ripristinare la funzionalità e la durata del manto stradale attraverso operazioni tecniche di fresatura e successiva posa di nuovo conglomerato bituminoso.

“Gli interventi prioritari riguarderanno la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni dei parcheggi a raso, inclusi quelli a pagamento, e delle relative vie di accesso urbane“, ha sottolineato l’assessore Amirante spiegando che l’obiettivo è garantire standard di sicurezza e decoro adeguati al prestigio dell’iniziativa attraverso mirati lavori stradali a Pordenone.

Le risorse e la tempistica del finanziamento

L’intero ammontare del contributo, pari a oltre un milione e duecentomila euro, trova copertura finanziaria all’interno della legge di Stabilità 2026-2028. I fondi sono già stati stanziati per l’anno in corso, permettendo così al Comune di procedere con la progettazione e l’avvio dei cantieri in tempi utili per l’inaugurazione del 2027.

Il finanziamento si muove nel solco della legge regionale 24/2021, lo strumento normativo che permette alla Regione di supportare i centri urbani chiamati a gestire eventi di portata eccezionale che richiedono un potenziamento della rete viaria.

Le dichiarazioni dell’assessore Cristina Amirante

“Si tratta di un passo fondamentale per preparare la città ad accogliere al meglio i visitatori e le iniziative previste”, ha dichiarato Amirante a margine della comunicazione del provvedimento. “Garantire una viabilità efficiente e sicura è un requisito imprescindibile per il corretto e positivo svolgimento di manifestazioni di tale portata. Grazie a questo stanziamento, la città potrà presentarsi all’appuntamento del 2027 con un’infrastruttura stradale e aree di sosta riqualificate, all’altezza del prestigio internazionale che l’iniziativa saprà richiamare“.