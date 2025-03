Il concerto di Bobby Solo è stato interrotto dopo un lieve malore da parte dell’artista.

Attimi di grande apprensione ieri sera al Capitol di Pordenone durante il concerto di Bobby Solo. L’iconico cantautore italiano, noto per successi intramontabili come Una lacrima sul viso, ha accusato un lieve malore sul palco ed è stato costretto a interrompere l’esibizione.

L’episodio si è verificato dopo circa 45 minuti dall’inizio dello spettacolo, che aveva registrato il tutto esaurito. Il pubblico, accorso numeroso per celebrare gli 80 anni dell’artista, ha assistito con preoccupazione alla scena. Bobby Solo, dopo aver concluso la celebre Una lacrima sul viso, ha avvertito un mancamento e ha chiesto aiuto: “Datemi una sedia, non mi sento bene”. Il cantante si trovava già in condizioni non ottimali a causa di uno stato febbrile e dell’assunzione di antibiotici.

Immediato l’intervento dei sanitari presenti, che si sono accertati delle condizioni dell’artista. Per fortuna, non è stato necessario il ricovero in ospedale. A rassicurare il pubblico sono stati gli stessi responsabili del Capitol, che hanno comunicato sui social che Bobby Solo sta bene e che, appena si è ripreso, ha espresso il desiderio di proseguire il concerto. Nonostante il malore, il pubblico del Capitol di Pordenone ha tributato all’artista un lungo applauso, dimostrando tutto il proprio affetto.