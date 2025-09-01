Gian Mario Villalta, curatore di Pordenonelegge, colto da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione.

Paura per Gian Mario Villalta, 66 anni, curatore di Pordenonelegge, colto nella serata di ieri, domenica 31 agosto, di un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un infarto.

Allertati immediatamente i soccorsi, Villalta è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Pordenone e sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono ora definite stabili.