Un parcheggio multipiano a servizio del nuovo ospedale: dove sarà realizzato

Riccardi: “Indispensabile il parcheggio per il nuovo ospedale di Pordenone”.

Un nuovo parcheggio multipiano al posto del magazzino comunale in vial Rotto: è questa la soluzione allo studio per risolvere i problemi di viabilità attorno al nuovo ospedale di Pordenone. Il progetto è stato al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina in Municipio tra l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, e il sindaco della città, Alessandro Basso.

“La Regione è pronta a collaborare con il Comune per realizzare due interventi fondamentali – ha dichiarato Riccardi –: il primo è proprio la creazione di un parcheggio multipiano per servire al meglio il nuovo presidio sanitario; il secondo è la riorganizzazione di Casa Serena in vista della nuova casa di riposo nel quartiere Villanova”.

Il nodo del nuovo parcheggio.

L’Amministrazione comunale sta valutando la riconversione dell’area oggi occupata dal magazzino comunale in vial Rotto, già in parte utilizzata per la sosta, in un nuovo parcheggio a più piani. Il trasferimento delle funzioni del magazzino consentirebbe di ampliare sensibilmente l’offerta di posti auto, andando incontro alle criticità attuali e future legate alla piena operatività dell’ospedale.

“Un intervento necessario – ha spiegato Riccardi – per completare la dotazione infrastrutturale della Cittadella della Salute e garantire un accesso funzionale e sicuro a cittadini e operatori sanitari”.

Il progetto per Casa Serena.

Durante il confronto si è parlato anche di Casa Serena, storica struttura di via Revedole, che una volta costruita la nuova RSA a Villanova potrebbe essere ristrutturata per accogliere persone con parziale autosufficienza o con lievi forme di non autosufficienza.

“Condivido l’approccio del sindaco Basso – ha detto Riccardi –: ripensare Casa Serena come spazio di ‘abitare possibile’ è una grande opportunità. Potrebbe diventare un polo innovativo per l’inclusione e l’invecchiamento attivo, integrando l’offerta sociosanitaria con nuovi modelli abitativi”.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato piena disponibilità a collaborare con il Comune per individuare soluzioni concrete e sostenibili. “In gioco ci sono due interventi strategici – ha concluso Riccardi –: uno per migliorare la fruibilità del nuovo ospedale, l’altro per trasformare Casa Serena in una risorsa moderna e utile alla comunità”.