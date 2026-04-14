Pordenone celebra i 90 anni del geometra Eugenio Adriano Rosset

Una targa per i 90 anni del geometra Eugenio Adriano Rosset.

Un traguardo importante celebrato con riconoscenza da tutta la città. A Pordenone, il sindaco Alessandro Basso ha consegnato una targa commemorativa al geometra Eugenio Adriano Rosset in occasione del suo 90° compleanno, rendendo omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale e professionale del territorio.



Un momento che è stato l’occasione per esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, gratitudine per il lungo percorso umano e professionale di Rosset, caratterizzato da dedizione, lungimiranza e attenzione costante alla crescita delle nuove generazioni.



Alla consegna della targa era presente anche la Consigliera Comunale Giovanna Favret, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione a figure che hanno lasciato un segno nel tessuto sociale e professionale della città.

Il valore dell’educazione e della formazione

Nel suo intervento, il sindaco Basso ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa, evidenziando come il traguardo dei 90 anni rappresenti non solo una ricorrenza personale, ma un esempio concreto di valori e impegno civico.



“Celebrare i 90 anni del geometra Rosset – dichiara il Sindaco Alessandro Basso – significa rendere omaggio non solo a un importante traguardo di vita, ma a un esempio concreto di dedizione, competenza e umanità. Il suo impegno nel promuovere il valore dell’educazione e della formazione ha contribuito a costruire il futuro di molte giovani generazioni. A nome della città di Pordenone esprimo i più sentiti auguri e un sincero ringraziamento per quanto ha saputo donare alla nostra comunità”.