Distretto Tresemane, contributi fino a 4mila euro per le imprese per innovazione e digitale

Il bando e i contributi del Distretto del commercio “Tresemane”.

Una spinta concreta alla modernizzazione del commercio locale e alla crescita delle attività del territorio. È stato ufficialmente aperto il nuovo bando del Distretto del commercio “Tresemane”, che mette a disposizione 50mila euro per sostenere la digitalizzazione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.



L’iniziativa, finanziata dalla Regione, punta a rafforzare la competitività delle attività economiche locali, favorendo l’adozione di strumenti innovativi e migliorando l’esperienza dei consumatori.

Contributi fino a 4mila euro per le imprese

Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo richiesto di 2.500 euro e un massimo di 8.000 euro. Il contributo erogabile potrà quindi arrivare fino a 4.000 euro per impresa, anche in caso di spese superiori.



La misura è rivolta alle aziende con sede operativa nei Comuni di Tavagnacco, Tricesimo, Reana del Rojale e Cassacco, che rientrano nel Distretto Tresemane. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda, accorpando più tipologie di intervento.

Dalla vendita online alla realtà aumentata

Ampio il ventaglio delle spese finanziabili, pensate per rispondere alle esigenze del commercio contemporaneo. Tra queste rientrano la creazione di siti web, piattaforme e-commerce e sistemi di prenotazione o delivery, ma anche software gestionali e soluzioni per la sicurezza aziendale.



Non manca l’attenzione all’innovazione più avanzata, con la possibilità di investire in realtà aumentata e virtuale per migliorare l’esperienza in negozio, così come in interventi legati alla sostenibilità: dall’illuminazione a LED alla sostituzione di attrezzature obsolete fino alle infrastrutture per la mobilità sostenibile, come le colonnine per e-bike.

Un progetto per un commercio più moderno e attrattivo

“Il bando vuole contribuire a quella visione di Tresemall proiettata verso il futuro del commercio – sottolinea Giovanni Cucci, Sindaco di Tavagnacco, Comune capofila del Distretto – come un sistema integrato, capace di rendere il territorio più connesso, attrattivo e riconoscibile, unendo strumenti digitali, iniziative economiche e interventi di rigenerazione urbana. Abbiamo privilegiato il commercio di vicinato, presidio fondamentale del territorio sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale”.

Martini, assessore di Tavagnacco con delega alle attività produttive e al Distretto Tresemane, evidenzia l’importanza della comunicazione del bando, “frutto della collaborazione con le associazioni di categoria, per garantire un accesso equo a tutti gli interessati. A tal fine, abbiamo organizzato una serie di incontri itineranti sul territorio per informare e sensibilizzare gli imprenditori”.

Incontri informativi e scadenze

Dopo la presentazione ufficiale del 13 aprile a Tavagnacco, sono in programma nuovi appuntamenti: il 23 aprile a Tricesimo e il 27 aprile a Reana del Rojale. Le domande potranno essere presentate dal 13 aprile al 29 maggio 2026, con procedura a sportello. Tutte le informazioni e il testo completo del bando sono disponibili sul sito ufficiale del Distretto.