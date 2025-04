I vincitori del concorso Videocinema&Scuola di Pordenone.

Sono state una cinquantina le video-opere che hanno partecipato a Pordenone alla 41^ edizione del Concorso Internazionale di Multimedialità VideoCinema&Scuola, promosso come sempre dal Centro Iniziative Culturali Pordenone. Questa mattina, domenica 6 aprile, nell’Auditorium di Casa Zanussi a Pordenone si è svolto l’ evento di chiusura della 2^ edizione del Festival della Multimedialità – la Premiazione del Concorso condotta da I Papu.

Anche quest’anno tantissimi gli studenti di tutta Italia, e non solo, che hanno partecipato con le loro produzioni, per testimoniare che esprimersi attraverso il video e il cinema è sempre un’esperienza stimolante e aiuta a crescere. Le opere in gara sono arrivate dalle province italiane di Ancona, Avellino, Barletta, Biella, Brescia, Catania, Firenze, Lucca, Milano, Monza Brianza, Parma, Roma, Salerno, Siena, Terni, Torino, Trento, Treviso, Udine, le Università di Udine e Venezia e dalla Croazia.

I vincitori.

Il premio del Centro Iniziative Culturali Pordenone – Sezione Università, è andato a David Radovanovic dell’Accademia di Belle Arti Venezia e Noa Chiantor del DAMS di Padova per l’opera Timeloop. Voglia di evasione, di una vita diversa, perché si sente che la propria esistenza ha bisogno di trovare un senso: il video accompagna la musica della band emergente Damn Adam in modo persuasivo, aprendo le sonorità a paesaggi dell’anima.

Wheelchair love, l’opera diNathaniel Gardose, Melanie Gardose, Alberto Fantini, Matilde De Roberto e Maya Viganòdella classe 5^C Liceo Giovanni XXIII di Milano, con il coordinamento dell’insegnante Federico Bianchini, si è aggiudicato il Premio Fondazione Concordia Sette – Sezione Scuola Secondaria di Secondo Grado. Il video non ha parole, se non quelle della famosissima canzone “My way” di Frank Sinatra, e la narrazione scorre attraverso gli sguardi e i movimenti dei due personaggi che, in modo efficace, lasciano intuire i diversi momenti della loro storia.

Il Premio Casa dello Studente.

Il Premio Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone – Sezione Scuola Secondaria di Primo Grado è andato all’ Istituto comprensivo Giulio Bevilacqua di Cazzago San Martino (BS), con il coordinamento degli insegnanti Saverio Settembrino e Ganvito Loseto, per The disconnect. L’intelligenza artificiale potrà garantire nel futuro una scuola migliore? In questo video si ipotizza che in un tempo neppure tanto lontano non esistano più né la dimensione di classe, né la figura del docente.

La classe 4^A Scuola Primaria Aldo Moro dell’Istituto Comprensivo Margaritone di Arezzo (con il coordinamento dell’insegnante Lucia Frontini e dell’esperto di laboratori Francesco Faralli) si è aggiudicata il Premio Comune di Pordenone. Città della Cultura 2027. Sezione Scuole dell’Infanzia e/o Primaria. Il loro lavoro, Alunni fantastici e dove trovarli, propone una divertente descrizione di che cosa significhi vivere la scuola ogni giorno, effettuata come un reportage in stile Quark, con un piglio di indagine scientifica.

Il Premio Territorio.

Il Premio Territorio – per un video che promuova un territorio alla scoperta dei suoi caratteri culturali, antropologici e linguistici – è andato a Sommersi, della classe 5^A Liceo Artistico Angelo Musco di Catania, Coordinamento dell’insegnante Sonia Giardina. Il lavoro di questa classe ha già ricevuto riconoscimenti importanti, che hanno sottolineato l’impegno della scuola in un quartiere degradato come Zia Lisa di Catania.

Il Premio per un reel/tiktok che promuova un angolo del Friuli Venezia Giulia o della tua città va a Luoghi insoliti di Pordenonedi Andrea Rizzo, Martina Battiston, Giuseppe Lobono e Mirko Turchet della classe 4^ ATT dell’Istituto Tecnico Federico Flora di Pordenone. Coordinamento dell’insegnante Elena Corsale. Veloce, accattivante, coinvolgente, il video si inserisce perfettamente nel linguaggio social, invitando a visitare la città di Pordenone, non visitando i luoghi canonici per i quali è conosciuta, ma altri, più nascosti ad un primo sguardo.

Come non fare un cortometraggio di Erind Ago, Francesco Barbieri, Elias R. Hernandez Rivera, Cristian Sirbu dell’Università Monica Studi di Udine si è aggiudicato il Premio Humor – Per un boss che coniughi espressività, recitazione e narrazione con lo humor. Buon ritmo, recitazione convincente e battute al momento giusto rendono questo video godibile, pervaso com’è da un humor coinvolgente.

Il Premio fotografia.

Il Premio Fotografia – per un’opera che, nelle riprese, evidenzi particolare cura della fotografia è andato aLa partita di pallone della Scuola di cinema per Ragazzi e Ragazze di Ancona. Una produzione Nie Wiem a cura di Natalia Paci con il coordinamento dell’insegnate Emanuele Mochi. Regia e postproduzione Nikola Brunelli. Una bella storia, girata in modo efficace in bianco e nero, che vede protagoniste un gruppo di bambine che, nel primo Dopoguerra, decide di mettersi in gioco e sfidare, in una partita di calcio, i coetanei maschi.

Infine, il Premio Armo 1191 – per un video che promuova la sostenibilità ambientale, sociale, economica… in tutte le sue forme è stato consegnato alla Scuola delle Arti per bambini e bambine di Ancona per Giulio: una produzione Nie Wiem a cura di Natalia Paci. Regia e postproduzione di Nikola Brunelli.La storia è quella di un bambino che, di fronte al libro di geografia, preferisce fare un’esperienza diretta alla ricerca di un fantomatico albero della macchia mediterranea, piuttosto che ricercare sue notizie.

Videocinema&Scuola.

VideoCinema&Scuola, promosso dal Centro Iniziative Culturali Pordenone e patrocinato da Ms Marija Pejčinović Burić, Segretario Generale del Consiglio d’Europa, è realizzato con la partecipazione di Ministero della Cultura, Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del Progetto Cinema e Immagini per la Scuola, con la partecipazione di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Fondazione Friuli, ARMO1191, nonché la collaborazione del centro culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone e Fondazione Concordia Sette.