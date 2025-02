Scritte antisemite a Pordenone, individuato il responsabile

L’analisi delle telecamere di sorveglianza ha consentito alla Digos di individuare l’autore delle scritte antisemite a Pordenone.

Ha un nome l’autore delle scritte antisemite comparse nei giorni scorsi sui manifesti dedicati alla Giornata della Memoria a Pordenone. Dopo l’analisi delle immagini di videosorveglianza, la Digos ha infatti individuato il responsabile: si tratterebbe di una persona che avrebbe agito da sola, escludendo così il coinvolgimento di gruppi estremisti organizzati.

Le frasi ingiuriose, tra cui “Basta propaganda sionista, ebrei bugiardi” e “Ebrei ladri falsi criminali”, erano apparse nella notte del 24 gennaio in diversi punti della città, in particolare in via Molinari, Interna e Rivierasca.