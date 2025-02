Il Municipio di Fiume Veneto si è illuminato di rosa per celebrare il Giro d’Italia.

Per celebrare i 100 giorni al Giro d’Italia, il Municipio di Fiume Veneto si è illuminato di rosa, un’iniziativa che ha unito tutte le altre trentotto città di tappa in un simbolico omaggio alla corsa ciclistica più amata d’Italia, e non solo.

“Il Giro d’Italia è un evento che porterà Fiume Veneto sotto i riflettori nazionali e internazionali – ha dichiarato il Sindaco Jessica Canton –. L’illuminazione del Municipio è un segno di entusiasmo e partecipazione della nostra comunità. Inoltre, è motivo di grande soddisfazione vedere Fiume Veneto alla ribalta nazionale accanto a città di prestigio come Roma, Siena, Napoli, Pisa, Lecce, Treviso, Novara, solo per citarne alcune. Questo dimostra il valore e il potenziale del nostro territorio, che si è meritato l’opportunità di accogliere un evento di questa portata.”

L’attesa per il Giro d’Italia ha già iniziato a coinvolgere la comunità: nei primi giorni sono arrivate diverse proposte da parte di associazioni e imprese locali per organizzare eventi e iniziative, e per addobbare il paese di rosa, a dimostrazione del grande entusiasmo di cittadini e attività economiche.

La tappa “Fiume Veneto-Asiago” sarà caratterizzata da un percorso impegnativo di 214 km, con 3.900 metri di dislivello, promettendo spettacolo e grande competizione sulle strade del Friuli e del Veneto. Nei prossimi mesi, il Comune organizzerà eventi e iniziative per coinvolgere la cittadinanza e accogliere al meglio atleti e appassionati. Con il Municipio illuminato di rosa, Fiume Veneto ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia per il 25 maggio, un giorno destinato a entrare nella storia della comunità.