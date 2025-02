La scuola primaria Aristide Gabelli si prepara a festeggiare il 100esimo anniversario.

In occasione della ricorrenza del centesimo anniversario della scuola primaria “Aristide Gabelli” nel 2026, la prima scuola della città di Pordenone, l’Istituto comprensivo Pordenone Centro e il Comune di Pordenone chiamano a raccolta i cittadini che hanno piacere di collaborare con testimonianze e materiale storico.

L’appello è dunque rivolto a chi è stato alunno, docente, dirigente della scuola o a chi, per varie esigenze professionali o personali, ha avuto modo di entrare in contatto con la scuola “Aristide Gabelli”, con la richiesta di una testimonianza scritta sull’esperienza vissuta durante gli anni di frequenza o lavoro in questa scuola, definita un tempo “elementare”.

Aneddoti e momenti per ricordare la storia della scuola.

Sono graditi ricordi, aneddoti, figure, momenti di attività o di studio, senza dimenticare gli elementi educativi che hanno inciso sulla vita personale e professionale di chi vi ha partecipato, da trasformare in un testo della lunghezza di massimo 1.500 caratteri spazi compresi.

La scadenza per l’invio è sabato 31 maggio 2025 all’indirizzo mail 100annigabelli@icpordenonecentro.it Inviando l’elaborato, viene autorizzata la pubblicazione del testo e dei dati personali.

Chi volesse donare o fornire copia di materiale storico come foto, cartoline, articoli di giornale o altro, con particolare attenzione agli anni che vanno dal 1960 in poi, è pregato di consegnarlo alle referenti di plesso, le insegnanti Barbara Celot e Katia Boscolo Bacchetto, presso la scuola primaria “Aristide Gabelli”.