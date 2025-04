Il Vespa club Pordenone dona al Comune una panchina memoriale

A Pordenone il Vespa club dona una panchina al Comune.

Per celebrare la vittoria del campionato del mondo “Vespa Trophy 2024”, l’Associazione Vespa Club Pordenone ha donato al Comune una panchina commemorativa che presto sarà posizionata nell’area verde all’imbocco di via della Santissima, verso il ponte di Adamo ed Eva, in prossimità del sentiero Parco Flu.

La panchina sarà realizzata in acciaio con una seduta in legno di larice e uno schienale decorato riportante la scritta “Vespa Club Pordenone – Club campione del mondo – Vespa Trophy 2024” e la sagoma di una Vespa.

Con questa donazione l’associazione “intende creare un punto di incontro non solo per gli appassionati in occasione dei raduni, ma un luogo di ristoro e socializzazione anche per cittadini e visitatori, contribuendo così positivamente alla fruizione dello spazio verde, all’interazione e alla sicurezza dei luoghi pubblici da parte dell’intera comunità”.