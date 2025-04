Incendio di una legnaia ad Aviano, i vigili del fuoco evitano che le fiamme si propaghino agli alberi e alla vegetazione.

Poco prima delle 11 di questa mattina, lunedì 7 aprile, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, con una squadra supportata dall’autobotte, per l’incendio di una piccola struttura in legno adibita a legnaia e ricovero attrezzi nel giardino di un’abitazione in località Marsure nel comune di Aviano.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato la piccola costruzione già completamente avvolta dalle fiamme che stavano intaccando alcuni alberi posti nelle immediate vicinanze, e hanno quindi spento l’incendio evitandone la propagazione agli alberi e alla vegetazione circostante. Successivamente i soccorritori hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’area.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.