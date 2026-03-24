Presi dopo il furto: avevano nello zaino due maxi-coltelli e un martello

Un controllo contro i reati predatori ha portato alla luce un episodio inquietante nel cuore della città. Durante l’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Udine hanno denunciato due giovani di 18 e 20 anni, sorpresi a compiere un furto all’interno di un supermercato situato nei pressi del Centro Studi.

L’intervento in zona Centro Studi

L’operazione rientra in una serie di servizi straordinari disposti dal Comando Provinciale per presidiare i poli commerciali cittadini e l’hinterland. Le pattuglie, coordinate dalla Centrale Operativa, sono intervenute tempestivamente su segnalazione del personale del punto vendita, che aveva notato i due ragazzi — entrambi residenti in provincia — mentre occultavano generi alimentari nei propri zaini.

Nello zaino cibo e lame

La perquisizione eseguita dai militari ha svelato un dettaglio molto più grave del semplice taccheggio: oltre alla refurtiva, i due giovani nascondevano negli zaini un martello e due coltelli di notevoli dimensioni, lunghi rispettivamente 30 e 21 centimetri. I ventenni non hanno saputo fornire alcuna giustificazione plausibile per il possesso di quegli oggetti atti a offendere in un luogo pubblico.

I generi alimentari sono stati immediatamente restituiti al direttore del supermercato, mentre le armi e l’attrezzatura sono state poste sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.