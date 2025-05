Assalto notturno al bancomat di Premariacco: ladri in fuga a mani vuote

Il tentato furto alla banca di Premariacco.

Un tentativo di furto andato a vuoto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 maggio a Premariacco. Obiettivo del colpo era il bancomat della filiale di Banca 360 Fvg, in via Fiore dei Liberi. Il piano prevedeva l’uso della tecnica del black box: un attacco informatico che consiste nel collegare un dispositivo elettronico all’ATM per forzarne l’erogazione del contante.

I ladri hanno praticato un foro nella parte anteriore dello sportello, ma qualcosa è andato storto e sono stati costretti a scappare a mani vuote. Ad allertate le forze dell’ordine, è stato un residente, insospettito da movimenti anomali nei pressi dell’istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Premariacco e della stazione di Feletto Umberto, che hanno avviato le indagini e visioneranno le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del tentato furto.