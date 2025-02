Lavori alla rotatoria di Ragogna: “Nessun preavviso, caos viabilità e disagi”

A quasi tre settimane dall’avvio del cantiere per la rotatoria di Via Roma – Piazza Giovanni XXIII, la situazione nel centro di Ragogna continua a suscitare malumori. Mancanza di informazioni, viabilità compromessa e difficoltà di accesso alle attività commerciali stanno rendendo la gestione dei lavori particolarmente problematica, con disagi evidenti per residenti, pedoni e commercianti.

“L’opera è stata avviata senza un’adeguata comunicazione preventiva. Non sono stati affissi cartelli informativi, né indicati con anticipo i divieti di sosta, con la conseguente eliminazione improvvisa dei parcheggi di Via Muris nel giro di poche ore – commenta Nicola Sivilotti, capogruppo di Voce Comune Ragogna – . Non sono state previste soluzioni alternative per la sosta, lasciando privi di riferimenti residenti e clienti delle attività commerciali. Chi attraversa la zona deve muoversi in un cantiere privo di percorsi protetti per i pedoni, con la viabilità alterata e nessuna indicazione chiara sulle modifiche alla circolazione.”

Particolarmente penalizzata è la farmacia comunale, situata nel cuore del cantiere e oggi difficilmente accessibile, con ripercussioni per chi necessita del servizio. Anche le altre attività della zona stanno subendo gli effetti della mancanza di organizzazione e informazioni, senza alcuna certezza sui tempi e sull’evoluzione dei lavori. “Già a novembre avevamo sollevato dubbi sulla reale necessità di quest’opera e chiesto maggiore attenzione nella comunicazione ai cittadini. Questa situazione dimostra come la gestione dei lavori sia stata condotta senza alcun coordinamento con chi il paese lo vive ogni giorno. Coinvolgere i cittadini è un dovere, non un’opzione”, conclude Sivilotti.

Nel tentativo di sollecitare una risposta concreta, Voce Comune ha segnalato la questione alla Polizia Locale, chiedendo un intervento per attenzionare le criticità e valutare correttivi.