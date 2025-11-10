Un uomo trovato morto intossicato a Orzano di Remanzacco.

Un uomo di 82 anni, residente a Remanzacco, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Premariacco 13 nel pomeriggio di lunedì 10 novembre. A dare l’allarme sarebbe stata la figlia che ha trovato il padre, Alfredo Del Fabbrio, esanime e ha chiesto ai vicini di chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli, il personale sanitario inviato dalla Sores e i carabinieri della stazione locale. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’82enne non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. L’anziano viveva solo.

Secondo le prime informazioni, la causa della morte potrebbe essere un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente dovuta a una fuoriuscita accidentale ma le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.