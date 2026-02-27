Mascarade di Remanzâs, il programma e la sfilata dei carri di Carnevale.

Remanzacco si prepara a vivere una grande giornata di festa con il Carnevale. Domenica 1 marzo 2026 torna infatti la Mascarade di Remanzâs, l’atteso appuntamento che ogni anno coinvolge l’intera comunità in un tripudio di maschere, musica e tradizioni. Un evento pensato per grandi e piccoli, capace di trasformare il centro del paese in un palcoscenico a cielo aperto.

La festa prenderà il via già dalla mattina, con uno spazio interamente riservato ai bambini. Dalle 10 alle 12, alla Galleria Comunale d’Arte “A. Galliussi”, si terrà il laboratorio creativo “Coriandoli in aria” a cura di Maravee Animazioni.



I più piccoli potranno realizzare sparacoriandoli, maracas e sunais, dando libero sfogo alla fantasia e preparando gli strumenti perfetti per animare la sfilata del pomeriggio. Un’occasione per vivere il Carnevale non solo da spettatori, ma da veri protagonisti.

La sfilata dei carri e il gran finale in piazza.

Dalle ore 14 l’atmosfera inizierà a scaldarsi con l’animazione itinerante tra le vie del centro, tra mascotte e palloncini pronti a conquistare grandi e piccini. Alle 14.30 scatterà il momento clou: la Grande Sfilata di Carri Allegorici e Gruppi Mascherati, che attraverserà via De Gasperi, via Roma e piazza Paolo Diacono, trasformando il cuore di Remanzacco in un tripudio di costumi, coriandoli e musica.

Ad aprire la parata saranno le moto d’epoca del Moto Museo di Roberto Tonutti, seguite dall’accompagnamento musicale della Banda Titolare di Orzano e dalle tradizioni del Gruppo Folkloristico “Chei di Bocal”. Non mancherà il truccabimbi, con una postazione di trucco artistico per adulti e bambini a cura di Ursus Animazione.

Il sipario si chiuderà alle 16.30 in piazza Paolo Diacono con uno dei momenti più attesi: il tradizionale dialogo tra Tarlecs e Comarecs, interpretati da Jenfri Bocal e Cresime. Un appuntamento simbolico che mescola ironia, satira e spirito popolare, molto amato dalla comunità.



A seguire, la premiazione dei gruppi mascherati più belli, presentata da Roberto Baita, che decreterà i protagonisti di questa edizione 2026. Le Mascarade a Remanzâs si confermano così un evento capace di unire divertimento, partecipazione e tradizione, portando nel cuore del Friuli un Carnevale autentico e condiviso. Domenica 1 marzo, a Remanzacco, la festa è pronta a cominciare.