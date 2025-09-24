Remanzacco, crolla il tetto di un edificio: strada chiusa e interruzioni di corrente

Il crollo del tetto di un edificio a Remanzacco.

Causa crollo di una parte del tetto di un edificio, la circolazione su via Ziracco a Remanzacco è interrotta e sono state predisposte le relative deviazioni. Il cedimento, forse a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni, ha provocato infatti la caduta di calcinacci sulla carreggiata che per fortuna non hanno colpito nessuno.

Dato che la struttura è pericolante, si è preferito chiudere il transito. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il Comune di Remanzacco avvisa che si rende necessario uno spostamento urgente di un cavo dell’energia elettrica. Pertanto ci sarà una sospensione della corrente per alcune abitazioni di via Ziracco. Ci potrà essere un disservizio anche sulle linee telefoniche in quanto ci sarà anche lo spostamento di un cavo della Telecom.