Auto si ribalta nel campo, il conducente estratto dai vigili del fuoco

Incidente a Rive d’Arcano.

Attimi di paura oggi intorno alle 12.30 a Rive d’Arcano, dove un’auto è uscita di strada terminando la sua corsa in un campo e ribaltandosi su un fianco; nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato il conducente bloccato all’interno dell’abitacolo. Per liberarlo è stato necessario l’utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici, con cui è stato rimosso il tetto del mezzo.

L’operazione di estricazione è avvenuta in stretta collaborazione con il personale sanitario. L’uomo, rimasto sempre cosciente durante l’intervento, è stato poi affidato ai sanitari per le cure e gli accertamenti del caso. Una volta completato il soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area dell’incidente. Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento.