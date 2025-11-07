Furto al Tennis Club di Nimis, scassinata la cassetta con i pochi spiccioli del campo

La delusione dei volontari. Il campo questo weekend resterà chiuso.

Un piccolo furto che però ha lasciato tanta amarezza e delusione. È successo nei giorni scorsi al Tennis Club di Nimis, dove ignoti hanno scassinato una cassetta contenente pochi spiccioli, utilizzati per le piccole spese quotidiane. Un gesto apparentemente di poco conto, ma che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i volontari che da mesi tengono in vita la struttura sportiva del paese.

Il circolo, gestito da un gruppo di giovani cittadini senza alcun compenso, è tornato a essere punto di riferimento per gli appassionati locali proprio grazie al loro impegno. “Abbiamo rimesso in piedi il campo sacrificando domeniche, pomeriggi liberi, energie e pazienza – si legge sui social Tennis Club – solo per rivedere il paese rianimarsi davanti a quel rettangolo blu”.

Il furto rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga serie di mancanze di rispetto: palline sottratte, rifiuti abbandonati, cancelli lasciati aperti, attrezzature danneggiate. “Ci siamo sentiti derubati del tempo, del lavoro e dell’anima che abbiamo messo in questo progetto”, continuano i volontari con amarezza.

Per questo motivo, come segno di protesta e per lanciare un messaggio forte alla comunità, il campo da tennis resterà chiuso sabato 8 e domenica 9 novembre 2025. Una scelta simbolica, ma d’impatto: “Probabilmente non fermerà il delinquente, ma vogliamo farci sentire. Chiediamo solo una cosa: rispetto per chi lavora per la comunità”.