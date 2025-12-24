L’evento con Babbo Natale in piazza a Rivignano Teor.

Nel pomeriggio della Vigilia di Natale i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Codroipo e Lignano Sabbiadoro hanno partecipato attivamente a una manifestazione benefica organizzata dall’associazione La Cumbricule dai Maz e patrocinata dal Comune di Rivignano Teor.

Per la gioia dei numerosi bambini presenti, i Vigili del fuoco hanno accompagnato Babbo Natale a bordo dei loro mezzi rossi e sfavillanti fino alla piazza del paese. Qui il simpatico vecchietto dalla lunga barba bianca e dal tradizionale vestito rosso ha distribuito golosi doni ai più piccoli.

Al termine della consegna dei regali, bambini e genitori hanno potuto ammirare da vicino i veri camion dei pompieri, vivendo un momento di festa e curiosità molto apprezzato da tutta la comunità. La manifestazione è stata anche un’importante occasione di solidarietà: durante l’evento è stata infatti organizzata una raccolta fondi a favore delle persone che quotidianamente combattono e convivono con la SLA.