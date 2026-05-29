La GF Pastry fa il bis: a Rivignano apre il secondo laboratorio

Conosciuta come ” la pasticceria moderna”, la Gf Pastry di Rivignano, gestita dal giovanissimo e talentuoso pasticcere Giacomo Fabro, fa il bis. Inaugurerà infatti nella giornata di sabato 30 maggio il secondo laboratorio-negozio, sempre nel paese di Rivignano.



Oltre alle tantissime delizie già presenti in maniera permanente, nella nuova location ci sarà l’ incremento della pasticceria salata, che includera’ una varietà di leccornie, come da consuetudine, prodotti artigianalmente. Colori e forme ‘da social ‘ inoltre, con la viralissima frutta realistica, ispirata al già molto noto pasticcere francese Cedric Grolet.



“Sono soddisfatto e molto emozionato per questa nuova esperienza , che prende il via a soli due anni dall’apertura del nostro primo laboratorio” esordisce il giovane pasticcere. ” Le novità in questo laboratorio saranno molte e il servizio al tavolo, ad esempio, è tra queste – spiega Fabro- cerchiamo di portare una ventata di novità e gioventù nel mondo della pasticceria, portando avanti la nostra linea che si basa su una realtà giovane e dinamica, ma allo stesso tempo di qualità, artigianale, che non affonda le radici nelle antiche basi indiscusse dei più grandi maestri”.



“Inoltre – conclude Fabro- ciò che contribuisce a rendere la nostra realtà così apprezzata dai clienti, è indubbiamente la compattezza del nostro team, lavoriamo assieme in modo sinergico per raggiungere gli stessi obiettivi, abbiamo le stesse genuine ambizioni“.



