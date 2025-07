Inaugurato il nuovo impianto biomasse di Ronchis

Il nuovo impianto per il recupero delle biomasse agro-forestali a Ronchis.

E’ stato inaugurato sabato 19 luglio a Ronchis il nuovo impianto per il recupero delle biomasse agro-forestali, provenienti dai lavori di manutenzione del verde sia in ambito pubblico che privato dell’azienda Gallici. Si tratta della prima attività, in Friuli Venezia Giulia, autorizzata a rimettere in circolo materiali classificati come rifiuti che subiranno una trasformazione in biocombustibile certificato secondo quanto dettato dalla direttiva europea.

“Siamo arrivati ad una giusta soluzione per facilitare lo smaltimento del verde in un’ottica di economia circolare, dopo un percorso davvero complesso che ha comportato un lavoro di squadra, per una buona gestione del territorio. Dobbiamo essere sempre più efficienti ed incisivi: in una realtà globale, ci troviamo a competere con sistemi che possono contare su percorsi decisionali molto più semplici e veloci. Bisogna essere in grado di fornire risposte sempre più immediate al mondo dell’economia e delle imprese”. Così il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, all’inaugurazione a Ronchis, insieme alla collega Manuela Celotti. “Una risposta concreta anche agli enti locali che da anni trovano difficoltà nello smaltimento del verde pubblico e che ora potranno conferire il materiale per essere convertito e non semplicemente smaltito, come accadeva in precedenza, secondo criteri “tecnicamente efficienti ed economicamente sostenibili”.

“Bene la transizione ecologica – ha sottolineato il massimo esponente dell’Assemblea legislativa -, ma con scelte chiare, veloci, efficaci ed economicamente sostenibili. Complimenti per quanto si sta portando avanti con determinazione anche pressando la politica, che ha bisogno di essere spronata dalla parte economica per fare sempre meglio”.

“Un impianto che va a colmare una lacuna molto forte per il recupero del verde urbano – ha concluso Fabio Gallici, che con il fratello guida l’azienda omonima nata nel 1977 dal padre Luciano – di gestione di rifiuti in un prodotto da commercializzare. Trattiamo materiale innocuo che la norma penalizza per lo smaltimento, per i Comuni e per i privati. Il tutto viene trasformato in energia rinnovabile. Un sentito grazie alla parte politica per l’aiuto nel trovare una soluzione efficace nel complesso panorama normativo”. Presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Ronchis, Manfredi Michelutto, e il primo cittadino di Rivignano Teor, Fabrizio Mattiussi.