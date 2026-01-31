Sola, a letto con la febbre e senza cibo: anziana chiede aiuto ai Carabinieri

I carabinieri di Sacile le hanno portato un pasto caldo a casa.

Un bel gesto di solidarietà e umanità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile si è concretizzato alcuni giorni fa, quando una signora anziana, che vive da sola e non ha più nessun familiare, ha chiamato in caserma per chiedere aiuto all’Arma.

La 74enne ha raccontato di essere sola in casa, bloccata a letto da cinque giorni a causa di una brutta influenza e di non aver più niente da mangiare. La signora ha chiesto aiuto perché, ha detto, non ha più nessuno che la assista e, in particolare, che le possa comprare qualcosa da mangiare.

Il militare della Centrale Operativa, con tatto ed empatia, capita immediatamente la situazione e la richiesta, si è attivato per far preparare un pasto caldo e farlo recapitare a casa dell’anziana da una pattuglia del Nucleo Radiomobile.

La donna ha ringraziato commossa per il sostegno ricevuto in un momento di difficoltà. I Carabinieri hanno quindi ripreso regolarmente il servizio di pattugliamento del territorio, confermando ancora una volta come l’Arma sia, in ogni parte d’Italia, un punto di riferimento non solo per la sicurezza, ma anche per la tutela di tutte le persone, soprattutto quelle più fragili.