Porto Nogaro cambia volto: nuove infrastrutture per rilanciare l’area

Inaugurata la nuova viabilità di Porto Nogaro.

L’accesso al porto Margreth di San Giorgio di Nogaro si rinnova grazie a un importante intervento infrastrutturale, ufficialmente inaugurato il 29 aprile alla presenza dell’assessore regionale Cristina Amirante. Le opere, realizzate dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli (Cosef), sono state interamente finanziate dalla Regione con un contributo straordinario di 3 milioni di euro.

La nuova viabilità migliora l’accessibilità e la sicurezza dell’area portuale, punto strategico per l’intermodalità in Friuli Venezia Giulia. Tre gli interventi principali: la realizzazione di una rotatoria su via Fermi, all’altezza di via Meucci, per regolare in sicurezza il traffico in ingresso al porto (673.000 euro); una vasta zona di sosta per i mezzi pesanti, dotata di aree dedicate alle ispezioni doganali e all’atterraggio dell’elisoccorso (1.342.000 euro); e infine il rifacimento del varco doganale con nuove garitte conformi agli attuali standard di sicurezza (985.000 euro).

Accanto a queste opere, prosegue anche la progettazione del nuovo raccordo ferroviario al porto, cofinanziato al 35% con fondi europei: “Un’opera molto costosa, che vale 100 milioni di euro, ma allo stesso tempo indispensabile – ha affermato Amirante – perché adesso di fatto il raccordo passa in mezzo alle case e in prossimità della strada con molti punti pericolosi e non ha neanche un raggio di curvatura che consente ai treni di accedere ad una certa velocità e in sicurezza alle aree delle aziende. Il progetto è già sviluppato a livello definitivo esecutivo e con tutti gli accordi già siglati sia sul territorio che con Rete Ferroviaria Italiana e con il supporto prezioso del Consorzio”.

La Regione è inoltre coinvolta nella realizzazione dell’elettrificazione della banchina di Porto Nogaro, accompagnata da un impianto fotovoltaico, intervento dal valore complessivo di 7,8 milioni di euro finanziato dal PNC e da fondi regionali. La conclusione dei lavori è prevista per giugno 2026.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche il presidente del Cosef Marco Bruseschi, il sindaco di San Giorgio di Nogaro Pietro Del Frate e il direttore di Confindustria Udine Michele Nencioni. L’intervento si inserisce in una strategia regionale più ampia volta a rafforzare le infrastrutture logistiche del Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di sostenere l’economia locale e rendere il sistema portuale sempre più efficiente e sostenibile.