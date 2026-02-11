Incendio nella notte a San Giovanni al Natisone, in fiamme il tetto di una casa

L’incendio nella notte a San Giovanni al Natisone.

Un incendio ha interessato la copertura in legno di una casa in via Bolzano a San Giovanni al Natisone nelle prime ore di mercoledì 11 febbraio. L’allarme è scattato poco prima delle 4:00, mobilitando diverse squadre dei Vigili del Fuoco per evitare che il rogo distruggesse l’intero edificio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cividale e di Udine con un’autobotte e un’autoscala; un’altra autobotte è stata inviata come supporto da Gorizia. I pompieri sono riusciti a contenere l’incendio, impedendo che il fuoco si estendesse, e procedendo poi alla bonifica dei focolai e alla verifica della stabilità delle parti danneggiate. Non si registrano feriti.