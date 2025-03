Uno scrittore di San Giovanni al Natisone premiato in Campidoglio

Premiato il romanzo di Giovanni Margarone.

Il 24 marzo 2025, nella Sala Promoteca del Campidoglio, si è svolta la cerimonia di premiazione del 2° Premio Letterario Internazionale “Le Pietre di Anuaria” edizione 2024: tra i protagonisti dell’evento, lo scrittore friulano d’adozione Giovanni Margarone (vive a San Giovanni al Natisone), ha ricevuto il 2° premio per il suo ultimo romanzo Quella notte senza luna.

Di cosa parla il romanzo.

Nel suo libro Quella notte senza luna, Margarone racconta la storia di Elena, una giovane mendicante che vive in una baracca fatiscente a Genova. La sua esistenza è resa meno solitaria dall’anziano clochard Alcide, che diventa per lei una figura paterna, e dall’amicizia con Beatrice, una ragazza che cerca di aiutarla a costruire un nuovo futuro.

Grazie a Beatrice, Elena conosce Filippo, il figlio di un borghese benestante, e tra loro nasce una storia d’amore segnata dal timore della giovane di rivelare la propria condizione. Sullo sfondo della devastante alluvione che colpì Genova nel 1970, il rapporto tra Elena e Filippo si evolve, portando il lettore in un viaggio emotivo profondo e intenso. Il romanzo esplora il contrasto tra classi sociali opposte e le difficoltà legate all’accettazione di sé e degli altri.

L’autore: Giovanni Margarone.

Giovanni Margarone è nato il 17 ottobre 1965 ad Alessandria da padre siciliano e madre ligure. Cresciuto in Liguria, si è trasferito in Friuli nel 1986 per motivi di lavoro. Sin da giovane ha coltivato la passione per la scrittura e la musica, scrivendo i suoi primi romanzi già all’età di dodici anni. Grande appassionato di filosofia e letteratura ottocentesca russa, francese e tedesca, Margarone trae ispirazione da autori come Dostoevskij, Proust, Goethe e Tolstoj, senza dimenticare i grandi del Novecento italiano come Svevo, Calvino e Pavese.

Nel 2013 ha pubblicato il saggio di scienze sociali Oltre l’orizzonte, mentre tra il 2018 e il 2023 ha dato alle stampe cinque romanzi: Note fragili (2018), Le ombre delle verità svelate (2018), E ascoltai solo me stesso (2019), Storia di un punto e virgola (2022) e Quella notte senza luna (2023).