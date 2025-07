Scontro nella notte: estratte dai veicoli 7 persone, tra cui due minori e una donna incinta

L’incidente a Savogna d’Isonzo.

Paura nella tarda serata di lunedì 7 luglio in Via Fratelli Rusjan a Savogna d’Isonzo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. L’allarme è scattato intorno alle 23:30, con l’intervento tempestivo di due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia.

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno subito provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e alla stabilizzazione dei mezzi incidentati, per consentire in sicurezza le operazioni di soccorso. In collaborazione con il personale sanitario, i vigili del fuoco hanno estratto sette persone dai veicoli, tra cui due minori e una donna in stato di gravidanza.

I vigili del fuoco hanno utilizzato anche cesoie e divaricatori oleodinamici per tagliare le lamiere delle vetture ed estrarre alcuni feriti. Una volta concluse le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dell’intera area del sinistro, evitando ulteriori pericoli per la circolazione e per i presenti.