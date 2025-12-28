La partita dell’Apu Udine nel campionato di serie A di pallacanestro

Un successo che vale oro quello ottenuto dall’Apu Udine sul campo di Trento. Finisce 82 a 75 una partita comandata per tutti i 40 minuti e vinta in un finale punto a punto.

L’Apu, come detto, parte alla grande: Bendzius è bollente in avvio ed una sua tripla con fallo permette subito di doppiare Trento nel punteggio (8-16). I friulani sono ordinati in attacco e aggressivi in difesa, i padroni di casa faticano a trovare punti. Un canestro di Spencer allo scadere della sirena del primo tempo fissa il punteggio sul 45 a 31. Nella ripresa il copione non cambia: una tripla dall’angolo di Ikangi su assist di Christon da’ il massimo vantaggio agli ospiti sul +15 (35-50). Reazione di Trento con le triple di Stewart e Hassad, ma Bendzius trova un canestro miracoloso che spezza la siccità offensiva dei friulani (57-49). Nell’ultima frazione Udine fatica veramente a trovare il canestro: Stewart da tre e Jones in entrata riaprono completamente la partita ed è 71-72 per Udine a due minuti dalla sirena finale. Due liberi provvidenziali di Mekowulu e il solito Bendzius in entrata riallungano (76-71). Trento non molla trovando il meno tre e Battle avrebbe la palla del pareggio, ma la butta via innescando il contropiede chiuso da Bendzius. E’ vittoria, la quarta nelle ultime cinque.

Mvp e top scorer un monumentale Eimantas Bendzius da 23 punti e solo quattro errori al tiro, bene anche Christon con 10 punti 8 rimbalzi e 6 assist.

Molto soddisfatto e sorridente a fine partita coach Adriano Vertemati: “Abbiamo fatto una eccellente partita difensiva, devo dire che il primo tempo da parte nostra è stato quasi perfetto. Siamo contenti perchè abbiamo giocato una partita solida con il contributo di tutti. Christon ha giocato con la febbre ed è stato bravissimo. Bendzius è stato mostruoso. Final 8 di Coppa Italia possibili? lasciateci riposare due giorni e poi penseremo alla partita a Milano”.

Felicissimo anche il presidente Alessandro Pedone: “Grazie ragazzi, grazie per tutto il cuore che avete messo in campo. Un grazie da parte di tutti quelli che vi hanno seguito e dai migliaia di bianconeri che hanno tifato da casa. Vincere a Trento, contro una squadra di grande atletismo e sul loro campo, era un’impresa. In più, nonostante avessimo un Christon febbricitante da due giorni e Brewton che aveva rimediato una scavigliata, avete giocato tutti alla perfezione, con un Bendzius sublime. Abbiamo messo in campo una difesa straordinaria, soprattutto sotto canestro (come sempre), e un gioco davvero corale. Questo gruppo ha un grande carattere, i ragazzi giocano per la maglia. Godiamoci questi 10 punti in classifica e pensiamo alla prossima sfida a Milano, nel tempio del basket italiano di Serie A”.