L’incidente questa notte a Latisana.

Incidente poco dopo la mezzanotte a Latisana in via Codroipo, all’altezza del civico 29. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è uscita autonomamente schiantandosi contro il muretto mentre procedeva lungo la via.

A bordo del mezzo viaggiavano cinque giovani: tre ragazze, tra cui la conducente, e due ragazzi. L’auto era guidata da una 19enne. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: due delle ragazze sono state stabilizzate sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportate all’ospedale di Latisana. La conducente e i due ragazzi, invece, sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo e, al momento dell’arrivo dei soccorsi, erano in piedi e apparentemente illesi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Latisana, impegnati nella messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area interessata, oltre al personale sanitario di SORES, con il supporto dell’elisoccorso, e ai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.