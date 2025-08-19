Equitazione, Giorgia Gori è campionessa europea di Reining Amateur

19 Agosto 2025

di Redazione

La UISP Friuli Venezia Giulia festeggia un successo storico agli European Championship 2025, disputati dall’8 al 17 agosto nella cittadina tedesca di Kreuth. L’evento ha visto le giovanissime atlete, Giorgia Gori e Giovanna Zamolo, rappresentare l’associazione e il territorio, conseguendo risultati di notevole rilievo.

Giorgia Gori ha gareggiato nella disciplina del “Reining Amateur”, aggiudicandosi il titolo di campionessa europea. La sua vittoria, frutto d’intenso impegno, è stata celebrata con grande entusiasmo al suo rientro in regione, riconoscendo la dedizione e il talento che hanno caratterizzato la sua performance. Giovanna Zamolo ha preso parte alle competizioni di “Reining Open” e “Ranch Riding Youth”, dimostrando come, anche alla sua giovane età, sia possibile gareggiare in un contesto internazionale di alto livello.

Cosa è il reining.

Il reining è una disciplina dell’equitazione americana. Letteralmente significa “lavorare di redini” e prende origine dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy che utilizzavano i cavalli per radunare, muovere e contenere le mandrie di bovini nelle vaste praterie.

Il successo di questa spedizione è stato reso possibile grazie a un contributo regionale, che ha permesso di sostenere parte delle spese logistiche e organizzative, confermando l’importanza di investire a supporto delle eccellenze sportive locali.

I successi di Gori e Zamolo rappresentano non solo un risultato sportivo di rilievo ma anche un segnale forte per il movimento equestre regionale, capace di competere con le migliori realtà europee – commenta la presidente UISP FVG, Sara Vito – . Questi successi sono il frutto di un lavoro di squadra e di un impegno costante. Davvero complimenti alle due atlete”.

E aggiunge il Responsabile SDA Maurizio Silvestrin: “Avendo seguito passo a passo tutta la preparazione a questo prestigioso evento internazionale per la UISP FVG, ed in particolar modo per il Settore di Attività Equestri e Cinofile, non posso che esprimere profonda soddisfazione per i livelli raggiunti dalle nostre atlete nell’ambito delle discipline equestri e in particolare nel Reining. I risultati raggiunti sono indubbiamente motivo di orgoglio e saranno motore per la promozione delle attività equestri nel rispetto dei fondati postulati della UISP”. 

