Il Tolmezzo ci crede fino alla fine: vittoria dei carnici con un gol nel recupero

La partita tra il Tolmezzo e il Chiarbola Ponziana.

Con un gol di Madi nei minuti di recupero il Tolmezzo fa bottino pieno sul campo del Chiarbola Ponziana, conquistando la quinta vittoria stagionale, salendo a quota 19 in classifica, al 9^ posto, riprendendosi così quanto sfuggito nelle ultime due partite.

La gara si apre con entrambe le squadre contratte, ma è il Tolmezzo a prendere subito campo e ritmo. Al 13’ Nait disegna un cross velenoso per Nagostinis, che gira di testa a lato di un soffio. Al 29’ ancora occasionissima rossoazzurra: Cucchiaro mette una parabola perfetta sulla testa di Motta, che però alza sopra la traversa. Il Chiarbola si vede solo al 32’, con un tiro di Cottiga che finisce out. Il resto della frazione è di marca tolmezzina, ma il vantaggio non arriva: 0-0 all’intervallo.

La ripresa riparte come era finito il primo tempo: è il Tolmezzo a fare la partita. De Blasi e Cucchiaro costruiscono una bella trama che porta al tiro Solari sul primo palo, ma D’Agnolo risponde presente. Il Chiarbola prova ad accendersi con Benvenuto, ma senza precisione. Da lì in poi è monologo carnico: squadra alta, pressione costante, padroni di casa schiacciati nella loro metà campo.

Il bunker triestino però resiste e per lunghi tratti chiude ogni varco negli ultimi venti metri. I cambi di Radina permettono di svoltare. All’87’ Sabidussi chiama D’Agnolo al miracolo, costringendolo a deviare in corner. Quindi entra Madi. Subito spariglia le carte e costringe la difesa triestina a rincorrere.

All’89’ serve a Motta un pallone perfetto, ma il suo tiro centrale non sorprende il portiere. Secondo minuto di recupero: Madi riceve da Motta sulla destra, penetra in area e con un colpo da biliardo mando il pallone sul palo interno con un diagonale letale. È il gol partita. Esplode la panchina carnica e la gioia dei tifosi. Un minuto dopo il giovane talento sfiora il bis con una traiettoria a girare velenosissima che esce di pochi centimetri.

Il recupero si allunga a 4’, poi a 6’. Nell’ultima azione il Chiarbola ha una doppia chance per il pari ma nella mischia finale la difesa del Tolmezzo si salva. Triplice fischio e i tre punti sono in cascina. Domenica prossima arriva la Pro Gorizia, altra gara da non sottovalutare.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 13^ GIORNATA

CHIARBOLA PONZIANA – TOLMEZZO 0-1

Gol: 92’ Madi.

CHIARBOLA PONZIANA: D’Agnolo, Polacco, Visentin, Trevisan (71’ Casseler) Zoch, Di Lenardo, Benvenuto (60’ Albanesi), Cottiga, Hoti, Fernetti (60’ Zaro), Pisani (82’ Campo). All.: Alessandro Musolino.

TOLMEZZO: Beltrame, Nait, Faleschini G., Cucchiaro, Faleschini D., Fabris, Buzzi (53’ Sabidussi), De Blasi, Nagostinis (82’ Madi), Motta, Solari. All.: Vincenzo Radina.

ARBITRO: Daniele Mauro di Udine (Gentili-Di Lenardo).

NOTE – Ammoniti: Cottiga, Trevisan, Faleschini G., Solari, Cucchiaro.