Rugby Udine e RC Pasian di Prato insieme per il futuro del rugby giovanile

L’accordo tra le due società sportive.

Rugby Udine SSD comunica di aver effettuato un primo ma significativo passo verso il futuro del rugby giovanile con la firma di un accordo con RC Pasian di Prato.

La firma dell’accordo ha visto la presenza dei presidenti e vicepresidenti delle due società: per la Rugby Udine, Andrea Cainero e Luca Diana, e per il RC Pasian di Prato, Sergio De Nobili e Sergio Pontoni.

Questo accordo vuole auspicabilmente rappresentare un importante punto di partenza e di collaborazione tra le due società, che si impegnano a lavorare insieme per il bene del rugby giovanile, anche condividendo esperienze, risorse e conoscenze, al fine di favorire la crescita sportiva dei giovani atleti (U8–U18).

L’intesa, valida per due anni, garantirà trasferimenti più semplici tra le società, un’equa gestione delle indennità di formazione e un ambiente sereno per lo sviluppo personale e sportivo dei ragazzi. “Lavorare per unire e collaborare, non per dividere ed ostacolarsi, solo in questo modo ritengo che il mondo rugbystico regionale possa avere un futuro”, afferma il Presidente Rugby Udine SRL SSD, Andrea Cainero.