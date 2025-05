L’Udinese Calcio venduta agli americani? Ci sarebbe già un accordo preliminare

Un fondo americano per l’acquisto dell’Udinese Calcio.

Dopo quasi quattro decenni alla guida dell’Udinese Calcio, la famiglia Pozzo sarebbe pronta a cedere il testimone. Secondo quanto riportato dal Tgr Rai Friuli Venezia Giulia, sarebbe stato raggiunto un accordo preliminare per la vendita del club friulano a un gruppo di imprenditori statunitensi, supportati da un fondo di investimento con base a New York. Il valore dell’operazione supererebbe i 150 milioni di euro.

La notizia, sebbene manchi ancora l’ufficialità da parte della società, dà concretezza alle voci che negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. Da anni si rincorrono rumor su una possibile cessione del club, ma questa volta le conferme sembrano più solide che mai.

Con la famiglia Pozzo una storia lunga 39 anni

La famiglia Pozzo ha acquistato l’Udinese il 28 luglio 1986. Da allora, sotto la guida prima di Giampaolo Pozzo e poi del figlio Gino, la società ha costruito un modello gestionale che ha fatto scuola in Italia e in Europa: bilanci in ordine, scouting internazionale e valorizzazione dei talenti. Un percorso che ha portato l’Udinese a disputare 29 stagioni consecutive in Serie A – un traguardo superato soltanto da Inter, Roma, Milan e Lazio – e a calcare anche i campi della Champions League.

L’apice sportivo è arrivato tra gli anni Duemila e il decennio successivo, quando i bianconeri hanno saputo competere ai vertici del calcio italiano, togliendosi anche la soddisfazione di lanciare futuri campioni e di costruire uno degli stadi di proprietà più moderni del Paese.