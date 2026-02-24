Perdono l’orientamento, soccorse due escursioniste sul Monte Cuar

Sul Monte Cuar.

Si è conclusa con un sospiro di sollievo la serata di due giovani donne che, nel pomeriggio di ieri, 23 febbraio, sono rimaste bloccate nei pressi di Malga Cuar dopo aver perso l’orientamento durante un’escursione.

Le due giovani avevano lasciato la propria vettura in mattinata a Cuel di Forchia per raggiungere la cima del Monte Cuar. Tuttavia, durante la fase di rientro, hanno smarrito la traccia del sentiero, ritrovandosi in difficoltà. Poco prima delle 17:00, rendendosi conto della situazione e con la batteria dei cellulari quasi esaurita, le escursioniste hanno lanciato l’allarme contattando il Numero Unico di Emergenza 112.

La centrale operativa Sores ha immediatamente attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino. Una squadra di tecnici si è messa in marcia verso la zona indicata, riuscendo a intercettare le due donne poco dopo le 18:00. Dopo aver verificato le loro condizioni, i soccorritori hanno accompagnato le giovani a valle. L’intera missione di soccorso si è conclusa intorno alle 20:00, con il rientro delle escursioniste alla propria auto.