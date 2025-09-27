A Treppo psicologi in classe dopo l’incidente dello scuolabus

27 Settembre 2025

di Giacomo Attuente

Attivato un percorso di supporto psicologico nelle scuole di Treppo Grande dopo l’incidente che ha coinvolto lo scuolabus.

Dopo l’incidente che venerdì scorso ha coinvolto una ventina di bambini, l’autista e l’accompagnatrice di uno scuolabus, il Comune di Treppo Grande, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Majano, Forgaria e Buja, ha attivato un percorso di supporto psicologico per famiglie e personale scolastico.

Martedì sera si è svolto un incontro di psicoeducazione sul trauma guidato dalla presidente dell’Ordine degli psicologi Fvg, Eva Pascoli, con l’obiettivo di offrire strumenti per riconoscere e gestire eventuali reazioni emotive. Numerosi genitori, insegnanti ed educatori hanno partecipato all’iniziativa.

La sindaca Sara Tosolini e l’assessora all’istruzione Eleonora Pasti hanno sottolineato l’importanza di una presenza stabile dello psicologo a scuola. Oggi, sabato 27 settembre, la comunità ha celebrato un segnale di ripartenza con l’inaugurazione della nuova scuola primaria.

