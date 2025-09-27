Leonardo Roveda, 19 anni, di Villanova di Prata, è morto cinque giorni dopo l’incidente.

A cinque giorni dall’incidente stradale che lo aveva costretto al ricovero per traumi facciali, Leonardo Roveda, 19 anni, di Villanova di Prata, è morto giovedì nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il giovane era stato trasferito d’urgenza da Pordenone dopo un improvviso arresto cardiaco che ha reso inutili i prolungati tentativi di rianimazione.

Il ragazzo era rimasto ferito sabato scorso a San Vito al Tagliamento, mentre si recava al lavoro nella zona industriale di Ponte Rosso. Alla guida della sua Fiat Punto, era uscito di strada all’alba lungo viale dei Comunali, ribaltandosi dopo aver urtato lo spartitraffico. Soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale di Pordenone, le sue condizioni iniziali non facevano temere per la vita.

La situazione è però precipitata giovedì mattina: nonostante 40 minuti di manovre rianimatorie e il tentativo di collegarlo a un macchinario per supportare cuore e polmoni, ogni sforzo si è rivelato vano. La salma è stata posta sotto sequestro e sarà disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso e l’eventuale legame con l’incidente.

La morte improvvisa di Leonardo ha sconvolto le comunità di Puja e Villanova di Prata, dove la famiglia è molto conosciuta.