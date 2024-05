E’ stata investita dalla sua auto, a Venzone.

Una donna di 58 anni è rimasta ferita nella mattinata di oggi, lunedì 27 maggio, in via dei Fossati a Venzone: la signora, attorno alle 7, ha portato fuori il veicolo dal garage ed è rimasta investita dalla sua stessa auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tolmezzo e i sanitari inviati dalla Sores Fvg che hanno trasportato la donna in elicottero all’ospedale di Udine, in codice giallo. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.