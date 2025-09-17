Persa tra i boschi col cellulare scarico: soccorsa una escursionista in tenda

Il soccorso alpino recupero escursionista dispersa sopra Andreis.

Tra le 8.30 e le 10.30 di questa mattina la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, insieme all’elisoccorso regionale, è intervenuta per recuperare una giovane escursionista in difficoltà su una dorsale boschiva a circa 1.600 metri di quota, sopra Casera Valinfier, nella zona di Andreis.

La ragazza, nata a Cuneo nel 2001, era partita il 15 settembre con la tenda in spalla dal Lago di Selva, con l’obiettivo di raggiungere il Bivacco Dall’Asta. Durante la traversata, ha perso le tracce del sentiero e ha inviato alcuni messaggi ad amici e parenti, segnalando di trovarsi in difficoltà. La zona è molto selvaggia e i sentieri possono facilmente confondere gli escursionisti.

A dare l’allarme sono stati i genitori, che hanno contattato i colleghi del Soccorso Alpino del Piemonte. Questi ultimi hanno prontamente informato i soccorritori friulani, che hanno attivato l’intervento ufficiale tramite SORES.

La giovane aveva il cellulare quasi del tutto scarico ma aveva inviato le coordinate con la propria posizione in tempo; e proprio nel punto in cui aveva dormito in tenda la notte del 16 settembre, sempre via messaggino, prima che il telefono si spegnesse, i soccorritori le han scritto che sarebbero andati a prenderla a breve. L’elicottero ha imbarcato un tecnico di elisoccorso e si è portato sulla dorsale, dove con il verricello il tecnico ha recuperato a bordo la giovane per portarla al campo base presso il campo sportivo di Andreis.