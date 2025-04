Superenalotto fortunato in Friuli, vincite per oltre 80mila euro

Superenalotto fortunato in Friuli, vincite per un totale di oltre 80mila euro a Tarcento e a Grado.

Friuli Venezia Giulia, e con precisione la provincia di Udine, grande protagonista del Superenalotto. Nel concorso di venerdì 4 aprile, è stato centrato a Tarcento un “5” da 32.167,65 euro presso L’Angolo d’Oro in via A. Angeli, 9. Sono due invece i “5” da 24.283,41 euro messi a segno nell’estrazione di sabato 5 aprile, entrambi a Grado nel Bar Autostazione in viale Europa Unita.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 8 aprile è di 16,6 milioni di euro.