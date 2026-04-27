Il Campionato Regionale MiniEnduro ed Epoca Friuli Venezia Giulia ha fatto tappa il 25 aprile ad Aviano.

Il Campionato Regionale MiniEnduro ed Epoca Friuli Venezia Giulia ha fatto tappa il 25 aprile ad Aviano per il terzo appuntamento della stagione, organizzato dal Motoclub Pedemontano con il supporto del track inspector dell’EnduroGP e pluricampione europeo Maurizio Micheluz, di casa

proprio ad Aviano.

Una splendida giornata di sole e temperature quasi estive ha fatto da cornice alla manifestazione, aperta alle ore 8.00 con le verifiche amministrative e tecniche e proseguita con la partenza delle ore 10.00. Oltre 100 piloti si sono dati battaglia lungo il tracciato predisposto dagli organizzatori: un trasferimento ha condotto i concorrenti alla prova speciale, il Cross Test, disegnato su un ampio prato con fondo di terra e sassi e arricchito da tratti nel sottobosco.

Le classifiche.

Per quanto riguarda le classifiche, nella 125 Mini si impone Luca Giusto (MC MMVV Grado), mentre la Senior va a James Anastasia (MC Sabbiadoro). Nella Cadetti successo per Kevin Tratter (MC Fanna), con Marco Masina (MC Fanna) primo nella Junior. La Femminile vede la vittoria di Rebecca Franco (MC Isontino), mentre nella Debuttanti si impone Axel Bovo. La classifica a squadre premia il Motoclub Fanna.

A rendere ancora più speciale la giornata sono state le premiazioni, arricchite dalla presenza di due grandi nomi dell’enduro mondiale, Steve Holcombe e Andrea Verona, che hanno condiviso il momento con i giovani piloti, regalando entusiasmo e sorrisi ai piccoli protagonisti.