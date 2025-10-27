Schianto al casello, perde la vita una donna di Udine. Un anno fa la tragica morte del marito

L’incidente alla barriera di Mestre.

Un grave incidente si è verificato poco prima delle 5 di questa mattina, lunedì 27 ottobre, nei pressi della barriera autostradale di Mestre. Nell’impatto ha perso la vita Lavinia Capobianco, 41 anni, nata a Motta di Livenza ma residente a Udine.

La donna si trovava alla guida della propria vettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo nei pressi del casello. L’impatto è stato violento e l’auto è andata distrutta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e a liberare la conducente dalle lamiere. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche le Forze dell’Ordine e i tecnici dell’Ente autostradale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Lavinia Capobianco aveva perso il marito, Carlo Alberto Murano, l’anno scorso, in un incidente col parapendio sul Monte Baldo. I due si erano conosciuti all’Università di Udine.