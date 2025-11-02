Colpo da oltre 10mila euro: prima rubano nel panificio, poi nell’appartamento di sopra

Il furto a Rivignano Teor: bottino da oltre 11mila euro.

Colpo nel cuore della sera di sabato 1 novembre al panificio Cecco di via del Bersagliere a Rivignano Teor. I ladri hanno agito tra le 19.15 e le 22, approfittando dell’assenza dei proprietari per introdursi prima nel negozio e poi nell’abitazione al piano superiore, portando via un bottino complessivo di circa 11.500 euro.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero forzato un infisso laterale per entrare nel panificio. Una volta all’interno, hanno aperto la cassa, impossessandosi di circa 1.500 euro in contanti. Poi, servendosi della scala interna che collega l’attività all’appartamento dei titolari, si sono spostati al primo piano.

Lì hanno messo a soqquadro le stanze, rovistando nei mobili e nei cassetti alla ricerca di denaro e preziosi. Il furto ha fruttato loro monili in oro per un valore stimato di oltre 10 mila euro. A scoprire il colpo e a sporgere denuncia è stata la proprietaria, una donna di 85 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latisana, insieme ai colleghi della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini. Gli investigatori stanno passando al vaglio le immagini delle videocamere della zona e raccogliendo eventuali testimonianze per risalire agli autori del furto.